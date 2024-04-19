Meteoroloji 3 kritik bölge için uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir etkilenecek

Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji hafta sonu için İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli 19 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Manisa, Ordu, Sivas, Bingöl ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 Nisan ve 21 Nisan’da havanın hafta sonu nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

20 Nisan’da hava tahminlerine göre İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. 21 Nisan’da ise İç Anadolu ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar artıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu planı yapanlara uyarılarda bulunuldu.

Ankara Valiliği, bugün gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak ilimiz genelinde beklenen rüzgarların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.