Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile yaptığı telefon görüşmesinde, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin kabul edilen kararların sonuçlarını değerlendirdi.Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, 17-18 Nisan'da Brüksel'de düzenlenen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi’nde Türkiye'ye ilişkin kabul edilen kararların sonuçları ele alındı.