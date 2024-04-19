BIST 9.693
DOLAR 32,59
EURO 34,81
ALTIN 2.506,03
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çin'den sosyal medyaya darbe! Popüler uygulamalar mağazadan kaldırıldı

Çin'den sosyal medyaya darbe! Popüler uygulamalar mağazadan kaldırıldı

Dünya genelinde sosyal medya uygulamalarına yönelik kısıtlamalar artarken, Çin'den beklenmedik bir adım geldi. Çin hükümetinin emriyle Apple, App Store'dan WhatsApp, Threads ve Signal gibi popüler uygulamaları kaldırdı.

Abone ol

Apple, Çin Siber Uzay İdaresi'nin emriyle, sosyal platform devi Meta'nın bünyesinde bulunan iki popüler uygulamayı, WhatsApp ve Threads'i App Store'dan kaldırdığını duyurdu.

Akıllı telefonunda bu iki uygulama yüklü olanlar, IP adreslerini değiştiren VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamalarıyla kullanmaya devam edebilecek. Ancak yeni yükleme işlemleri engellenmiş durumda.

Çin, WhatsApp ve Threads'ten endişe duyuyor 

Apple'ın 9to5Mac sitesine yaptığı açıklamaya göre, Çin Siber Uzay İdaresi "ulusal güvenlik endişelerini" gerekçe göstererek bu kararı almış. iPhone üreticisi bu konuda şöyle diyor:

“Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara, aynı fikirde olmasak bile uymak zorundayız. Çin Siber Uzay İdaresi, ulusal güvenlik kaygılarına dayanarak bu uygulamaların Çin mağazasından kaldırılmasını istedi."

Telegram ve Signal de kaldırıldı

Bununla birlikte kaldırılan uygulamalar sadece WhatsApp ve Signal değil. Uygulama izleme firmaları Qimai ve AppMagic'e göre, iki yabancı mesajlaşma platformu olan Telegram ve Signal de cuma günü mağazadan engellendi.

Facebook, Instagram ve Messenger dahil olmak üzere diğer Meta uygulamaları ise şimdilik yasağa tabi değil. YouTube ve X dahil olmak üzere Batılı şirketler tarafından geliştirilen diğer birçok popüler uygulama da mevcudiyetini koruyor.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü
Azerbaycan 'Tarihi bir olay' diyerek duyurdu!
Azerbaycan 'Tarihi bir olay' diyerek duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık girişimi
Baykar Türk askeri pratiğine damga vurdu!
Baykar Türk askeri pratiğine damga vurdu!
Galatasaray’da 5 imza birden! Sözleşmeler yenilendi
Galatasaray’da 5 imza birden! Sözleşmeler yenilendi
Meteoroloji 3 kritik bölge için uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir etkilenecek
Meteoroloji 3 kritik bölge için uyardı: İstanbul, Ankara ve İzmir etkilenecek
Tokat depreminin ardından gözler oraya çevrilmişti
Tokat depreminin ardından gözler oraya çevrilmişti
Nedim Şener: Diyarbakır Belediyesi Meclis salonundaki Türk bayrağı kaldırıldı
Nedim Şener: Diyarbakır Belediyesi Meclis salonundaki Türk bayrağı kaldırıldı
Teknosa, Eyebrand ödülüne layık görüldü
Teknosa, Eyebrand ödülüne layık görüldü
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış