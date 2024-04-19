Çin'den sosyal medyaya darbe! Popüler uygulamalar mağazadan kaldırıldı

Dünya genelinde sosyal medya uygulamalarına yönelik kısıtlamalar artarken, Çin'den beklenmedik bir adım geldi. Çin hükümetinin emriyle Apple, App Store'dan WhatsApp, Threads ve Signal gibi popüler uygulamaları kaldırdı.

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Apple, Çin Siber Uzay İdaresi'nin emriyle, sosyal platform devi Meta'nın bünyesinde bulunan iki popüler uygulamayı, WhatsApp ve Threads'i App Store'dan kaldırdığını duyurdu.

Akıllı telefonunda bu iki uygulama yüklü olanlar, IP adreslerini değiştiren VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamalarıyla kullanmaya devam edebilecek. Ancak yeni yükleme işlemleri engellenmiş durumda.

Çin, WhatsApp ve Threads'ten endişe duyuyor

Apple'ın 9to5Mac sitesine yaptığı açıklamaya göre, Çin Siber Uzay İdaresi "ulusal güvenlik endişelerini" gerekçe göstererek bu kararı almış. iPhone üreticisi bu konuda şöyle diyor:

“Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara, aynı fikirde olmasak bile uymak zorundayız. Çin Siber Uzay İdaresi, ulusal güvenlik kaygılarına dayanarak bu uygulamaların Çin mağazasından kaldırılmasını istedi."

Telegram ve Signal de kaldırıldı

Bununla birlikte kaldırılan uygulamalar sadece WhatsApp ve Signal değil. Uygulama izleme firmaları Qimai ve AppMagic'e göre, iki yabancı mesajlaşma platformu olan Telegram ve Signal de cuma günü mağazadan engellendi.

Facebook, Instagram ve Messenger dahil olmak üzere diğer Meta uygulamaları ise şimdilik yasağa tabi değil. YouTube ve X dahil olmak üzere Batılı şirketler tarafından geliştirilen diğer birçok popüler uygulama da mevcudiyetini koruyor.