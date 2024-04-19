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Diyarbakır’da meclis toplantısında bayrak krizi: Görüntülere rağmen reddettiler

Diyarbakır’da meclis toplantısında bayrak krizi: Görüntülere rağmen reddettiler

Yerel seçimlerde Diyarbakır'ı kazanan DEM Parti, büyükşehir belediyesi meclis salonunda skandal bir karara imza atarak Türk bayrağını kaldırdı. Tepki çeken görüntüler sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada bayrağı kaldırdıklarını reddetti.

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DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek skandal kararlara imza attı.

Türk bayrağını kaldırdılar

Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı.

Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi.

Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

Tepki yağdı

Görüntülerin ortaya çıkması sonrası tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Görüntülere rağmen reddettiler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise tepkilerin ardından Türk bayrağını olması gerektiği yere astı ancak görüntüleri reddetti.

"Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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