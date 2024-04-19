BIST 9.693
DOLAR 32,58
EURO 34,79
ALTIN 2.509,47
HABER /  SPOR

Carlos Vinicius'u resmen sildiler!

Carlos Vinicius'u resmen sildiler!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Carlos Vinicius'un bonservisini elinde bulunduran Fulham'ın Brezilyalı golcüyü takımda düşünmediği iddia edildi.

Abone ol

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'un gelecek sezon kariyerini nerede sürdüreceği merak konusu oldu.

Sarı kırmızılı takımda 11 maçta şans bulan ve sadece 237 dakika sahada kalabilen Vinicius, kiralık sözleşmesi bittikten sonra sezon sonunda Fulham'a geri dönecek. 

TAKIMDA İSTENMİYOR

The Standard'da yer alan habere göre; Fulham, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carlos Vinicius'u takımda istemiyor ve oyuncuyu bonservisi ile satarak para kazanmak istiyor.

Haberde, Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın forvet hattındaki genişliği göz önüne alarak Vinicius'u gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediği belirtildi. İngiliz kulübü, bu nedenle gelecek yaz Carlos Vinicius'a gelecek satın alma tekliflerini değerlendirmeye alacak.

2022 yılında Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Vinicius, 48 maçta forma giyerken 8 gol attı, 3 kez de asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'yi kabul edecek
Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması
Trabzonspor'dan, Olympiakoslu futbolcu için transfer açıklaması
Trabzonspor'dan, Olympiakoslu futbolcu için transfer açıklaması
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
IMF'den Türkiye açıklaması: Görüşme yapılmadı
IMF'den Türkiye açıklaması: Görüşme yapılmadı
Diyarbakır’da meclis toplantısında bayrak krizi: Görüntülere rağmen reddettiler
Diyarbakır’da meclis toplantısında bayrak krizi: Görüntülere rağmen reddettiler
Çin'den sosyal medyaya darbe! Popüler uygulamalar mağazadan kaldırıldı
Çin'den sosyal medyaya darbe! Popüler uygulamalar mağazadan kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü
Azerbaycan 'Tarihi bir olay' diyerek duyurdu!
Azerbaycan 'Tarihi bir olay' diyerek duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık girişimi