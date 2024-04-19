Carlos Vinicius'u resmen sildiler!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Carlos Vinicius'un bonservisini elinde bulunduran Fulham'ın Brezilyalı golcüyü takımda düşünmediği iddia edildi.

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'un gelecek sezon kariyerini nerede sürdüreceği merak konusu oldu.

Sarı kırmızılı takımda 11 maçta şans bulan ve sadece 237 dakika sahada kalabilen Vinicius, kiralık sözleşmesi bittikten sonra sezon sonunda Fulham'a geri dönecek.

TAKIMDA İSTENMİYOR

The Standard'da yer alan habere göre; Fulham, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carlos Vinicius'u takımda istemiyor ve oyuncuyu bonservisi ile satarak para kazanmak istiyor.

Haberde, Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın forvet hattındaki genişliği göz önüne alarak Vinicius'u gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediği belirtildi. İngiliz kulübü, bu nedenle gelecek yaz Carlos Vinicius'a gelecek satın alma tekliflerini değerlendirmeye alacak.

2022 yılında Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Vinicius, 48 maçta forma giyerken 8 gol attı, 3 kez de asist yaptı.