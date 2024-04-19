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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 14 ev etkilendi

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 14 ev etkilendi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde toprak kayması yaşandı. Olayda 14 ev etkilenirken, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

14 gecekondu etkilendi

Valilik tarafından yapılan açıklamada olaydan toplam 14 gecekondunun etkilendiği, gecekondulardan 3’ünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Ekipler sevk edildi

Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

"Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır"

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir. Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekonduların 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.
Soruşturma başlatıldı

Yaşanan hadiseyle ilgili ilgili ekiplerin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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