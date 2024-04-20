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Beşiktaş'ta deprem! Fenerbahçe maçında yok!

Beşiktaş'ta deprem! Fenerbahçe maçında yok!

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kart gören Jonas Svensson, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadele öncesi siyah-beyazlılarda flaş gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın, ligin 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta Norveçli futbolcu Jonas Svensson sarı kart gördü.

Futbolcu bu kart nedeniyle Kadıköy'de oynanacak olan mücadelede cezalı duruma düştü.

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