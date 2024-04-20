Serdar Topraktepe, futbolcuları nasıl motive ettiğini açıkladı!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, siyah beyazlı takımın Ankaragücü'nü 2-0 yenerek Süper Lig'de 5 maç sonra galip geldiği maç hakkında değerlendirmeler yaptı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe galibiyeti değerlendirdi.

"FUTBOLCULARIMIZ BUGÜN KARAKTER KOYDU"

Serdar Topraktepe yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı, futbolcularımızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz." diye konuştu.

Topraktepe, kendisine sorulan "Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım, karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım. Onlar da Beşiktaş'ın formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadelemizdi bugün."

"KUPA MAÇI DAHA ZOR OLACAK"

Serdar Topraktepe, Ankaragücü ile hafta içinde oynayacakları Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için ise "Türkiye Kupası'ndaki maç daha zor olacak. Bunun için hazırlanacağız. Biliyorsunuz camiamızın hedefi Türkiye Kupası. O maça kadar da iyi bir şekilde hazırlanacağız." dedi.