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Hacı Yakışıklı AK Parti kulisi aktardı: Teyit ettirdim değişecek

Hacı Yakışıklı AK Parti kulisi aktardı: Teyit ettirdim değişecek

Yazan Hacı Yakışıklı, seçim yenilgisi sonrası değişim beklenen AK Parti'de sonbaharda olağan kongresinin yapılabileceğini ve 2028'e giden ekibin değişeceğini öne sürdü.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de değişim beklentisi arttı.

22 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez CHP'nin gerisine düşen AK Parti'de öz eleştirilerin somut adıma dönüşmesi bekleniyor.

İktidara yakın gazetecilerden yazar Hacı Yakışıklı, tv00'de katıldığı programda AK Parti'nin önemli isimleriyle görüştü ve edindiği bilgileri aktardı:

"2028’e giden ekip değişecek"

"AK Parti’nin süreci 6 ay önce değişmişti. AK Parti’nin yetkililerinden aldığım bilgileri özetleyerek veriyorum. Çok isimle görüştüm. Bunların önemli bir kısmı MKYK üyesi ve toplantıda bulunan isimler.

Mesela MKYK'nın tamamının istifası alındığına ilişkin haberler çıkmıştı bu doğru değil. Yani orada öyle bir şey gerçekleşmemiş. Bunu teyit ettirdim. 2028’e giden ekip değişecek. Burada seçim takvimi olarak da şu anda il ilçeler başlarsa AK Parti sonbaharda olağan kongresini yapabilir. En fazla 2025 Mart ayına sarkabilir. Ama bunun startı henüz verilmiş değil." 

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