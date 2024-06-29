AK Parti’de değişim sürüyor! İki kritik gövden alma daha

AK Parti'de geçtiğimiz hafta 7 il başkanı görevden alınmış ve görevden alınan isimlerin yerine atamalar gerçekleşmişti. Son olarak iki ilde daha istifalar yaşandı.

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Yerel seçimlerin hemen ardından önce Batman ve Rize il başkanlarının istifa ettirildiği AK Parti’de geçtiğimiz hafta yedi il başkanı görevden alınmıştı.

Son iki günde de Mardin ve Şanlıurfa il başkanları istifa ettirildi. Sırada başka iller olduğu belirtilirken Ankara ve İstanbul il başkanlarının da masada olduğu konuşuluyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti’de değişim sürecinin yavaş ilerlediğine yönelik görüşler de dile getiriliyor. Özellikle değişimin üst yönetim yerine teşkilatlardan başlatılmasının doğru bir yöntem olmadığına vurgu yapılıyor. Bu konuda MYK’da da farklı görüşler dile getiriliyor. Bazı MYK üyeleri, büyük kongrenin 2025’e bırakılması düşüncesine itiraz ederek, “Kongrenin daha erken toplanması lazım. Geç kalıyoruz. 2025’e bırakılacak bir kongreden sonuç alamayız. Çünkü teşkilatlarda moral motivasyon düşüyor. Değişim olacağı beklentisi vardı, bu olmayınca bir karamsarlık hâkim olmaya başladı” görüşünü dile getirdi.