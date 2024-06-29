BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  POLİTİKA

AK Parti’de değişim sürüyor! İki kritik gövden alma daha

AK Parti’de değişim sürüyor! İki kritik gövden alma daha

AK Parti'de geçtiğimiz hafta 7 il başkanı görevden alınmış ve görevden alınan isimlerin yerine atamalar gerçekleşmişti. Son olarak iki ilde daha istifalar yaşandı.

Abone ol

Yerel seçimlerin hemen ardından önce Batman ve Rize il başkanlarının istifa ettirildiği AK Parti’de geçtiğimiz hafta yedi il başkanı görevden alınmıştı.

Son iki günde de Mardin ve Şanlıurfa il başkanları istifa ettirildi. Sırada başka iller olduğu belirtilirken Ankara ve İstanbul il başkanlarının da masada olduğu konuşuluyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti’de değişim sürecinin yavaş ilerlediğine yönelik görüşler de dile getiriliyor. Özellikle değişimin üst yönetim yerine teşkilatlardan başlatılmasının doğru bir yöntem olmadığına vurgu yapılıyor. Bu konuda MYK’da da farklı görüşler dile getiriliyor. Bazı MYK üyeleri, büyük kongrenin 2025’e bırakılması düşüncesine itiraz ederek, “Kongrenin daha erken toplanması lazım. Geç kalıyoruz. 2025’e bırakılacak bir kongreden sonuç alamayız. Çünkü teşkilatlarda moral motivasyon düşüyor. Değişim olacağı beklentisi vardı, bu olmayınca bir karamsarlık hâkim olmaya başladı” görüşünü dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?
Foto Galeri AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP açıklaması: Partiyi yoran yüklerden kurtulmalıyız
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP açıklaması: Partiyi yoran yüklerden kurtulmalıyız
Ekoseli ceketi gündem olmuştu! CHP lideri Özgür Özel'den 'kazanan ceket' açıklaması
Ekoseli ceketi gündem olmuştu! CHP lideri Özgür Özel'den 'kazanan ceket' açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Suriye ile normalleşme açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Suriye ile normalleşme açıklaması
Yedikleri yemek sonrası hepsi aynı şikayetle hastanelere başvurdu!
Yedikleri yemek sonrası hepsi aynı şikayetle hastanelere başvurdu!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağı çalışmasını iş dünyasına görücüye çıkaracak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağı çalışmasını iş dünyasına görücüye çıkaracak
Bakan İbrahim Yumaklı: "2 milyar 150 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı"
Bakan İbrahim Yumaklı: "2 milyar 150 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı"
Anadolu Efes Tyrique Jones ile yollarını ayırdı
Anadolu Efes Tyrique Jones ile yollarını ayırdı
D'S damat, Romanya'da 10. mağazasını açtı
D'S damat, Romanya'da 10. mağazasını açtı
Haftanın kazandıran yatırım aracı bakın ne oldu
Haftanın kazandıran yatırım aracı bakın ne oldu
Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı
 Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
 Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var