AK Partili Ömer Çelik ünlü spikerle evleniyor! Yüzükler takıldı

Sözcü'nün iddiasına göre AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, televizyon programcısı Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yapıyor.

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AK Parti’deki düğün hazırlıkları Başkent kulislerinde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok’un küçük kızı Ayça Altınok düğün için gün sayıyor. Altınok’un kızı Ayça Altınok, iş insanı Efe Bezci ile nişanlandı.

Sözcü’den Veli Toprak'ın edindiği bilgiye göre, iki düğün hazırlığı için adım atıldı ve nişanlar yapıldı. İşte kulislerde son konuşulanlar:

Eski Bakan Ömer Çelik (56), bekarlığa veda ediyor. Çelik, MHP’nin yayın organı olan BengüTürk TV’de “Hariciye” isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yapıyor. Toplar’ın çalışma arkadaşları, “Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek” diyerek önümüzdeki günlerde yaşanacak düğüne işaret ettiler. Düğünün ne zaman yapılacağı belli değil. Toplar, diplomasi muhabiri olarak zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı gezilerine katılıyor.

Ecem Toplar kimdir?

Ecem Toplar, Türk televizyon sunucusu ve spikerdir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Toplar, medya kariyerine genç yaşta adım atmıştır. Kendisi, özellikle haber sunuculuğu alanında tanınmış olup, çeşitli televizyon kanallarında çalışmıştır. Son olarak BengüTürk TV'de sunuculuk yapmaktadır.