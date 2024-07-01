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Garanti BBVA Yatırım'a 'En İnovatif Aracı Kurum' ödülü

Garanti BBVA Yatırım'a 'En İnovatif Aracı Kurum' ödülü

Garanti BBVA Yatırım, Global Economics dergisi tarafından "En İnovatif Aracı Kurum" ödülüne layık görüldü.

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Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım, Londra merkezli ekonomi dergisi Global Economics tarafından düzenlenen "The Annual Global Economics Awards 2024"te "En İnovatif Aracı Kurum" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Sinem Edige, Garanti BBVA Yatırım olarak, tecrübeli kadroları ve güçlü teknolojik altyapılarıyla müşterilerine yatırım bankacılığı hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Edige, müşterilerine sundukları finansal ürünlerin ve hizmetlerin yanı sıra yenilikçi yatırım araçları ve stratejileriyle sektörde öncü çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

Teknoloji ve yeniliği kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini, güncel ve etkili yatırım araçlarını sunduklarını ifade eden Edige, "Global Economics gibi farklı kategorilerde dünya çapında gerçekleştirdiği değerlendirmelerle uluslararası finans sektöründe referans kabul edilen bir yayın tarafından seçilmek bizi mutlu etti. Uluslararası çapta prestijli ödüllerin verdiği motivasyonla müşterilerimizin iş süreçlerine ve verimliliğine katkı sağlayacak, fark yaratan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

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