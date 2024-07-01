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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A'nın akrabası olan bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine çevredekilerce yakalandığını belirtti.

Suriye uyruklu I.A'nın vatandaşlarca güvenlik güçlerine teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'den sonra dağılmıştır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."

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