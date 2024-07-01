Mersin'de güvenlik görevlisinin bıçaklayarak darbettiği site sakini öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çıkan tartışmada güvenlik görevlisi tarafından bıçaklanan ve darbedilen site sakini hayatını kaybetti.Abone ol
Alınan bilgiye göre, 29 Haziran'da Tömük Mahallesi'ndeki bir sitenin havuz başında alkol aldığı iddia edilen Sezer Soner Aktaş (32) ile güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. (35) arasında tartışma çıktı.
Site sakinlerinin araya girmesiyle tartışma yatıştırıldı.
Gece saatlerinde otomobille siteden çıkan Aktaş ile güvenlik görevlisi Ali Aşkın K. yeniden tartıştı.
Aracını sitenin dışına çıkarıp güvenlik kulübesine giden Aktaş, tartışma sırasında Ali Aşkın K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aktaş, kaldırıldığı hastanede 30 Haziran'da hayatını kaybetti.
Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Aşkın K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.