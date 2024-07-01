BIST 10.397
DOLAR 32,70
EURO 35,19
ALTIN 2.450,06
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko, Erten Gazi'yi transfer etti

Fenerbahçe Beko, Erten Gazi'yi transfer etti

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Erten Gazi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Erten Gazi'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

27 yaşındaki basketbolcu, 2020 yazından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin’de deneme amaçlı fırlatılan roket patladı!
Çin’de deneme amaçlı fırlatılan roket patladı!
Babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunan sanığın cezası belli oldu
Babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunan sanığın cezası belli oldu
Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladı: Türkiye'de asgari ücret düşük değil
Mehmet Şimşek canlı yayında açıkladı: Türkiye'de asgari ücret düşük değil
Türkiye ile Avusturya 18. randevuda! 17 maçta durum nasıl?
Türkiye ile Avusturya 18. randevuda! 17 maçta durum nasıl?
Metro istasyonunda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var
Metro istasyonunda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var
Gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında! Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında! Ekonomistler ne bekliyor?
MHP'den Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı! En kısa sürede...
MHP'den Kayseri'deki olaylar sonrası Suriyeliler çıkışı! En kısa sürede...
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
Bakan Mehmet Şimşek: Tartışılan vergi paketi bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değil
Bakan Mehmet Şimşek: Tartışılan vergi paketi bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değil
Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
Sinan Ateş cinayeti davası başladı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş ile yan yana
Sinan Ateş cinayeti davası başladı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş ile yan yana
Lugano, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu
Lugano, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu