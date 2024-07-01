Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu

Haziran ayında markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 65,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını 51,2 ile Antep fıstığı, yüzde 44 ile çilek takip etti. Üretici ile market arasında fiyat makasının en fazla açıldığı ürün ise yüzde 303,98 ile kirazda oldu. Kiradaki Kirazdaki fiyat farkını yüzde 291,3 ile havuç, yüzde 284 ile kuru incir izledi.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini ve girdi fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimleri değerlendirdi.

Haziran ayında üretici ve market arasındaki en büyük fiyat farkının yüzde 303,98 ile kirazda olduğunu belirten Bayraktar, bu farkı yüzde 291,3 ile havuç, yüzde 284 ile kuru incir, yüzde 260 ile Antep fıstığı takip ettiğini söyledi.

Bayraktar, kirazın 4 kat, havucun 3,9 kat, kuru incirin 3,8 kat, Antep fıstığının 3,6 kat fazlaya satıldığına işaret ederek, üreticide 24,88 lira olan kirazın markette 100 lira 51 kuruşa, 8 buçuk lira olan havucun 33 lira 26 kuruşa, 115 lira olan kuru incirin 441 lira 64 kuruşa ve 250 lira olan Antep fıstığının 900 liraya satıldığı bildirdi.

Haziranda markette 37 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı görüldüğünü, 2 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 65,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 51,2 ile Antep fıstığı, yüzde 44 ile çilek, yüzde 34,3 ile kuru kayısı, yüzde 29,7 ile fındık ve yüzde 24,7 ile nohut takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile patates oldu. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 16,5 ile domates, yüzde 16,1 ile yumurta, yüzde 8,1 ile maydanoz ve yüzde 7,6 ile yeşil soğan izledi."

Üreticideki fiyatları da değerlendiren Bayraktar, Haziran ayında 229 ürünün 10'unda fiyat artışı, 8'inde fiyat düşüşü yaşandığını, 11 üründe ise fiyat değişimi olmadığını dile getirerek, “Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 100 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 63,3 ile salatalık ve yüzde 30,2 ile kırmızı mercimek izledi." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, haziranda bir önceki aya göre DAP gübresinin yüzde 3,8 artarken, 20.20.0 kompoze gübresinin yüzde 1,9, ÜRE gübresinin yüzde 1,6, amonyum sülfat gübresinin yüzde 1,2 ve amonyum nitrat gübresinin yüzde 0,8 arttığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın haziran ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 50,8, DAP gübresi yüzde 33,9, ÜRE gübresi yüzde 32,2, amonyum nitrat gübresi yüzde 30,4 ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 27,5 artış gösterdi. Haziranda mayıs ayına göre besi yemi yüzde 1,1, süt yemi yüzde 0,9, son bir yılda süt yemi yüzde 37, besi yemi ise yüzde 34,3 yükseldi. Elektrik fiyatları yıllık yüzde 19,8 artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 58,2 artış kaydetti."

Bu yıl normallerin üzerinde gerçekleşen sıcakların tarımsal üretime ve tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Bayraktar, artan sıcaklarla orman ve tarım arazilerinde yangınların artığını hatırlattı.