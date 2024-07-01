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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Kayseri'deki taciz iddiasına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Kayseri'deki taciz iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taciz edildiği iddia edilen Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuk, kardeşleri ve annenin devlet korumasına alındığını bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne, emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

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