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Şiddetli yağışlar sele neden oldu, 12 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağışlar sele neden oldu, 12 kişi hayatını kaybetti

Kırgızistan'ın güneyinde hafta sonunda şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güney bölgeleri Oş ve Batken'de sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Oş bölgesinin Nookat ilçesindeki Abşır-Ata köyünde selden 9 kişi, Kara-Kulca ilçesinin Cetim-Döbö köyünde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Onlarca evin su altında kaldığı, köprülerin yıkıldığı bölgelerde yüzlerce arama kurtarma personeli çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerine siviller de destek veriyor.

Nookat ilçesinin Abşır Ata köyündeki bir tatil yerinde sel nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi arama kurtarma ekiplerince helikopter ve diğer araçlarla güvenli yerlere tahliye edildi.

Oş-Batken bölgelerini bağlayan köprü de sel nedeniyle çöktü. Çökmenin ardından iki yönlü bir yan yol açılarak trafik akışı sağlandı.

Kazakistan da sel nedeniyle Kırgızistan'a insani yardım malzemeleri gönderdi. Yardımları taşıyan uçak, gece geç saatlerde Oş Havalimanı'na indi. Günlük hayatta kullanılan malzeme ve gıda ürünlerinden oluşan yardımlar, Nookat ilçesindeki selzedelere dağıtılacak.

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