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Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem bugün başladı, tavan fiyat belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem bugün başladı, tavan fiyat belli oldu

Türkiye’de enflasyon oranlarının hızla yükselmesi nedeniyle kira fiyatlarının kontrol altına alınması için uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı bugün itibarıyla sona erdi. 1 Temmuz sonrası kira artışları, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

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3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri, temmuz ayında uygulanacak kira artış oranını netleştirecek. Uzmanlar, bu oranın yüzde 60'lar düzeyinde olmasını bekliyor.

Arabulucu Avukat Dr. Dilek Ekmekçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni sistemin getirdiği değişiklikleri değerlendirdi.

Ekmekçi, "Temmuz 2024’ten sonra yenilenecek kira sözleşmelerinde kira artış oranı normale dönecek. Kanunun yürürlük tarihinde yenilenen kira bedeli üzerinden değil, son iki dönemin TÜFE artışlarının geçici kanun (yüzde 25 sınırı) yokmuş gibi yansıtılmasıyla yeni kira bedeli bulunmalıdır" dedi.

'Uyuşmazlıklar ortaya çıkacak'

Lüks Konut Uzmanı Nilüfer Kas, geçtiğimiz yıl yüzde 25 zam sınırının uzatılmasıyla kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların arttığını belirtti. Kas, "Kira kontrat başlangıcı 1-2 Temmuz olan kiracılar için üçüncü kez yüzde 25 zam mı yoksa TÜFE üzerinden mi kira artışı uygulanacağı konusunda uyuşmazlıklar çıkacak" dedi.

Kira artış oranları nasıl belirlenecek?

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62.51 olarak açıklanmıştı. Bu oran, yeni kira artışları için üst sınır olacak. Ancak 1 Temmuz 2024'ten önce yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 25 artış sınırı geçerli olacak. İş yeri kiralarında da mevcut TÜFE ortalaması kadar artış oranı uygulanacak.

TÜFE ne zaman açıklanıyor?

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

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