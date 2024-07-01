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Nijerya'da peş peşe intihar saldırıları: 18 ölü, 42 yaralı

Nijerya'da peş peşe intihar saldırıları: 18 ölü, 42 yaralı

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Saldırılar Marrarraban Gwoza ve Pulka bölgelerinde gerçekleşti; kurbanlar arasında kadınlar, çocuklar ve askerler bulunuyor. Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak bölgede Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin yoğun faaliyet gösterdiği biliniyor.

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Borno Genel Direktörü Barkindo Saidu, eyalete bağlı Marrarraban Gwoza bölgesinde intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saidu, saldırıda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırıda 42 kişinin yaralandığını kaydeden Saidu, bunlardan durumu ağır olan 19'unun Maiduguri'ye nakledildiğini bildirdi.

Öte yandan Saidu, Gwoza yakınlarındaki Pulka bölgesinde de intihar saldırısı düzenlendiğini ancak olayla ilgili henüz net bilginin olmadığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Borno'daki terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın üyeleri, yoğun saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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