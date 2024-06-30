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İngiltere çeyrek final biletini uzatmalarda kaptı

İngiltere çeyrek final biletini uzatmalarda kaptı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin golleri 90+5'te Bellingham ve 91. dakikada Kane'den geldi; İngiltere çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek, çeyrek finale çıktı.

25. dakikada Slovakya öne geçti. Etkili paslarla rakip alana geçen Slovakya'da son olarak ceza sahası dışında Strelec topla buluştu. Bu oyuncunun pasında sağdan içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Schranz'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1.

90+5. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Walker'ın uzun taç atışında Guehi'nin ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topun gelişine Bellingham'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti.

91. dakikada İngiltere öne geçti. Hücum yönünün sağından kullanılan serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Eze'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda yerden seken topu dışarı giderken Toney kafasıyla içeri çevirdi. Altıpasın üzerinde müsait durumda bulunan Kane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

İngiltere, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi ve İsviçre'nin rakibi oldu.

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