İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'daki barajların su doluluk oranı son zamanlarda yüzde 70'in altına düştü. Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,68 olarak ölçüldü.

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İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki barajlardaki su miktarları şu şekilde kaydedildi: Istrancalar'da yüzde 31,12, Terkos'ta yüzde 80,98, Sazlıdere'de yüzde 57,08, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 65,01, Ömerli'de yüzde 79,76, Darlık'ta yüzde 69,16, Elmalı'da yüzde 70,67, Pabuçdere'de yüzde 55,46 ve Kazandere'de yüzde 53,82.

Bu yıl Melen ve Yeşilçay'dan toplamda 299,95 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden ise İstanbul'a 556 milyon 65 bin metreküp su verildi. İstanbul'da barajlara düşen yağış miktarı bu yılın ilk 6 ayında metrekare başına 330,14 kilogram olarak gerçekleşti.

Şehrin su ihtiyacını karşılayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküpken, bugün itibarıyla kentte bulunan su miktarı 605,30 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 441 bin metreküp olarak belirlendi.

İSKİ'nin istatistiklerine göre, 30 Haziran tarihli baraj doluluk oranları şu şekildedir: 2014'te yüzde 23,87, 2015'te yüzde 86,01, 2016'da yüzde 71,64, 2017'de yüzde 77,86, 2018'de yüzde 80,23, 2019'da yüzde 78,44, 2020'de yüzde 64,88, 2021'de yüzde 73,66, 2022'de yüzde 73,90, 2023'te yüzde 43,97 ve bugünkü oran yüzde 69,68 olarak kaydedildi.