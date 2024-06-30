BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  SPOR

Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti

Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Abone ol

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım. Bu formayı giymek bir onurdu. Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama siz her zaman kalbimde olacaksın. Sonsuza kadar." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, bu sezon Lille formasıyla 42 maçta 12 gol 4 asist kaydetti. Yusuf Yazıcı, ayrıca Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci de yaşadı.

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda da yer alan Yusuf, organizasyonda şu ana dek 2 maçta şans buldu.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
İsmail Küçükkaya kahroldu! Annesi Halise Küçükkaya yaşamını yitirdi
İsmail Küçükkaya kahroldu! Annesi Halise Küçükkaya yaşamını yitirdi
Kars’ta kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu adam yakalandı!
Kars’ta kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu adam yakalandı!
Yarından itibaren geçerli olacak: Kuyumculardan kesme altın hamlesi
Yarından itibaren geçerli olacak: Kuyumculardan kesme altın hamlesi
Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyeye isyan etti: "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?"
Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyeye isyan etti: "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?"
Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma nedeni
Eşe başkasının yanında hakaret etmek boşanma nedeni
Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
Siirt'te dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Siirt'te dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Ordu'ya şehit ateşi düştü! Göreve giderken kaza geçirdi
Ordu'ya şehit ateşi düştü! Göreve giderken kaza geçirdi
Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor! Bankalar bildirimde bulundu
Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor! Bankalar bildirimde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği: Temmuz ayında 3 ülkeye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği: Temmuz ayında 3 ülkeye gidecek
Polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü! ABD'de tepkiler çığ gibi
Polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü! ABD'de tepkiler çığ gibi