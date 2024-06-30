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İsmail Küçükkaya kahroldu! Annesi Halise Küçükkaya yaşamını yitirdi

İsmail Küçükkaya kahroldu! Annesi Halise Küçükkaya yaşamını yitirdi

Antalya'da tatil yapan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya (77), sabahın erken saatlerinde yüzmek için denize girdi. Denizde bir süre sonra fenalık geçiren Küçükkaya, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Haber verilen sağlık ekibi, Küçükkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halise Küçükkaya'nın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İsmail Küçükkaya gözyaşlarına boğuldu

Adli tıbba gelen İsmail Küçükkaya'nın oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yapılan ön incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkaya'nın cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Küçükkaya için taziye mesajı paylaştı. Özel’in paylaşımında “Değerli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya'nın Antalya’da yaşamını yitirdiğini üzülerek öğrendim. Halise Küçükkaya'ya Allah'tan rahmet, Küçükkaya ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadeleri yer aldı.

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