Zam yağmuru başlıyor! Elektrik, akaryakıt, sigara... Bu ay birçok kalemde artış olacak
Bu yıl temmuzda zam almayacağı için geçim endişesi büyüyen asgari ücretlinin alım gücü, gelecek zamlarla daha da zayıflayacak. Temmuzda elektrik ve akaryakıta büyük oranda zam geliyor. Enerji zamları, birçok kalemde de fiyat artışına neden olacak.
Vatandaşın alım gücü giderek zayıflarken, temmuz ayında gelecek sayısız zam, geçim zorluğunu katlayacak. İlk zam 1 Temmuz’da yüzde 38 oranıyla elektriğe yapılacak.
Ardından 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklanacak ve akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam gelecek.
BENZİNE 2.27 TL ZAM
Sözcü'nün haberine göre; temmuzda sigorta şirketleri de yüzde 3.5 zam yapacak. TÜİK ilk 5 ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıkladı. ÜFE haziranda yüzde 1.5 gerçekleşirse 6 aylık ÜFE yüzde 19.64, yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 gerçekleşirse yüzde 20.22 olacak. Dolayısıyla otomatik zamları tetikleyecek ÜFE’nin yüzde 20 civarında olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak.