Zam yağmuru başlıyor! Elektrik, akaryakıt, sigara... Bu ay birçok kalemde artış olacak

BENZİNE 2.27 TL ZAM

Sözcü'nün haberine göre; temmuzda sigorta şirketleri de yüzde 3.5 zam yapacak. TÜİK ilk 5 ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıkladı. ÜFE haziranda yüzde 1.5 gerçekleşirse 6 aylık ÜFE yüzde 19.64, yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 gerçekleşirse yüzde 20.22 olacak. Dolayısıyla otomatik zamları tetikleyecek ÜFE’nin yüzde 20 civarında olmasına kesin gözüyle bakılıyor.