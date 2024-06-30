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Kars’ta kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu adam yakalandı!

Kars’ta kırmızı bültenle aranan Azerbaycan uyruklu adam yakalandı!

Kars İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı Mescitli Yol Kontrol Noktasında saat 13.30 sıralarında durdurulan, şehirler arası bir seyahat firmasına ait otobüste yapılan kontrolde, kırmızı bültenle aranan 50 yaşındaki Azerbaycan uyruklu K.H. yakalandı.

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Kars jandarma ekipleri tarafından hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan Azerbaycan uyruklu K.H. yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; 29.06.2024 günü Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı Mescitli Yol Kontrol Noktasında saat 13.30 sıralarında durdurulan, şehirler arası bir seyahat firmasına ait otobüste yapılan kontrolde, Azerbaycan uyruklu K.H.(E-50) isimli şahıs hakkında "Kasten Öldürme" suçundan kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Şahıs jandarma güçleri tarafından Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine yakalanarak iade işlemlerinin yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” denildi.

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