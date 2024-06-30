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Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyeye isyan etti: "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?"

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyeye isyan etti: "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?"

Barış Özel'den CHP'de İzmir tartışmasının fitilini ateşleyecek bir çıkış geldi. Genel Başkan Özgür Özel'in kardeş Barış Özel İzmir'deki su zammına değinerek Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi. Özel daha sonra paylaşımını alıntılayan gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği yanıtta "İzmir'de suyla ilgili ilk kez konuşmuyorum" dedi.

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İzmir'de suya yapılan yüzde 45'lik zam, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'i isyan ettirdi. Tunç Soyer yerine aday gösterilen Cemil Tugay'ın yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Özel, "Türkiye'nin en pahallı suyuna katmerli zam resmen" diyerek tepki gösterdi.

İzmir'de suya yüzde 45 zam 

Cuma günü İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edilmişti. Karar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Bu zam kararı Barış Özel'in tepkisini çekti. Tepkisini sosyal medyadan dile getiren Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suya indirim sözünü seçim vaadi olarak verdiğini anımsattı.

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