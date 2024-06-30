AK Parti kulislerinden sızdı: "Revizyon Kabine öncesinde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasıyla ilgili iddialar gündemdeyken AK Parti kulisleri de hareketlendi. Bugün başlayan Kızılcahamam kampı biter bitmez Kabine toplantısı yapılması bekleniyor. Toplantı öncesinde ise bir 'değişim' hamlesi daha yapılabileceği konuşuluyor. Ayrıca sokak hayvanları düzenlemesi için de gözler Kızılcahamam'a çevrildi.

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AK Parti'nin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" başladı. Kızılcahamam'daki kampta bugün Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla siyasi deneyimlerini paylaşacak. Genel Başkan Yardımcıları, ayrıca bölgelerindeki belediye başkanları ile koordinasyon toplantıları yapacak.

Ekonomide birçok başlık masada

AA'nın aktardığına göre; istişare ve değerlendirme kampında, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları da görüşülecek.

Bu kapsamda 1 Temmuz Pazartesi günü Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapacak. Aynı oturumda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da sunumu olacak.

Kampta, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

Bakanlar sunum yapacak

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunumu olacak.

Kampın son gününde genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak.

Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'nın sunumunun ardından bakan yardımcılarının katılımıyla istişare yapılacak kamp, 2 Temmuz Salı günü sona erecek.

Sokak köpekleri düzenlemesi

CNN Türk'te yer alan habere göre; kampta gündeme gelmesi beklenen önemli konu başlıklarından biri saldırgan sokak hayvanları düzenlemesi. Düzenleme üzerinde çalışmalar sürerken, çözüm için belediye başkanlarının da önerileri dinlenecek. Sürece nasıl katkı verebilecekleri üzerinde durulacak.

Kabine revizyonu

Milliyet'te yer alan habere göre ise; toplantının bittiği gün kabine toplantısının da yapılması bekleniyor. Parti kulislerinde, bir süredir dillendirilen “revizyon iddiaları” çerçevesinde 2 Temmuz salı günü yapılması beklenen kabine toplantısı öncesi bu değişikliğin yapılabileceği değerlendiriliyor.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiası gündeme gelmişti. Gazeteci İsmail Saymaz yankıları hala süren iddia üzerine Bakan Koca ile görüştüğünü, Koca'nın “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.” yanıtını verdiğini ifade etmişti.

Saymaz ayrıca AK Parti'nin 31 Mart sonrası parti ve kabine içindeki değişime dair ilk adımlarından birinin atıldığını öne sürmüştü.