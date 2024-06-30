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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan yürüyüş nedeniyle bazı yolların saat 10.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre kapanacak yollar şöyle; Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan İstikameti, Taksim Meydan (Büfeler Önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne Giriş-Çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak Ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi İstikameti, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti, Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergâhlar ise; İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi olarak açıklandı.

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