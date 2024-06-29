Almanya - Danimarka maçına damga vuran olay! Sahayı terk ettiler

Almanya - Danimarka maçı, yoğun yağmur yağışı nedeniyle durdu ve futbolcular soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakikalık aranın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.Abone ol
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Almanya ile Danimarka, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında hakem Michael Oliver, yoğun yağmur yağışı, gök gürültüsü, şimşek çakması ve dolu yağışı nedeniyle maçı durdurdu.
HAKEM OYUNCULARI SOYUNMA ODASINA GÖNDERDİ
Oyuncuları yedek kulübelerine davet eden hakem, yağmurun şiddetini artırmasıyla iki takımı da soyunma odasına gönderdi.
Karşılaşma yağışın hafiflemesiyle yaklaşık 25 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.