EURO 2024'ün yıldızı Arda Güler: Ronaldo'yu geride bıraktı

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbol sahalarındaki mücadele sosyal medyaya da yansıdı. Grup maçları sonunda en çok takipçi kazanan futbolcular arasında Türk milli futbolcu Arda Güler zirvede yer aldı. Genç yıldız, 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçiyle sosyal medyada da fırtına gibi esti.

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Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarının sona ermesiyle birlikte, sahada sergiledikleri performansla göz dolduran futbolcular sosyal medyada da büyük ilgi topladı. Grup aşaması boyunca sosyal medyada en çok takipçi kazanan futbolcular belli oldu ve bu listenin zirvesinde genç yetenek Arda Güler yer aldı.

Sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti

Türkiye Milli Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, Euro 2024'te gösterdiği üstün performansla sadece sahada değil, sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti. Güler, grup maçları boyunca sosyal medyada tam 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçi kazanarak, 1 milyon barajını geçen tek isim olmayı başardı. Genç oyuncunun bu başarısı, futbolseverlerin gözdesi haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

Listenin ikinci sırasında, futbol dünyasının süper yıldızı Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız, Euro 2024'te 996 bin 661 yeni takipçi kazanarak Arda Güler'i yakından takip ediyor. Üçüncü sırada ise İngiltere'nin genç yeteneği Jude Bellingham bulunuyor. Bellingham, turnuva boyunca 725 bin 529 yeni takipçi kazanarak sosyal medyada büyük bir çıkış yaptı.

Fransa'nın gözde oyuncusu Kylian Mbappe, 706 bin 332 yeni takipçi ile dördüncü sırada yer alırken, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal 653 bin 928 takipçi artışıyla beşinci sırada kendine yer buldu.

Kenan Yıldız da listede

Listenin altıncı sırasında ise İtalyan futbolcu Riccardo Calafiori 404 bin 554 yeni takipçi ile bulunuyor. Türkiye Milli Takımı'nın bir diğer yeteneği Kenan Yıldız ise 373 bin 554 takipçi artışıyla yedinci sırada yer alarak, turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Alman futbolcular Florian Wirtz (335 bin 738), Toni Kroos (293 bin 138) ve Jamal Musiala (282 bin 731) da listeye giren diğer isimler oldu.