Yerlikaya: Düzensiz göçle amansız bir mücadele veriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyle ilgili amansız bir mücadele ediyoruz. Özellikle yakın süreçte kayıt dışılıkla mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak. Düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Şeker Han'ın açılışına katıldı. Törende yaptığı konuşmada, tarihi hanların korunmasının önemine vurgu yaparak, "Tarihi yapılarımızı en iyi şekilde restore edip, şehrimize ve ziyaretçilere sunmak önemli bir sorumluluktur. Bugün, Gaziantep'te belediyemizin restore ettiği Şeker Han'ın açılışını gerçekleştirerek bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle amansız bir mücadele ediyoruz"

Bakan Yerlikaya, önceliklerinin düzensiz göçmen meselesi olduğunu ve bu konuda yakın zamanda yeni açılımlarda bulunacaklarını söyledi. İstanbul'dan sonra en fazla göçmenin Gaziantep'te bulunduğunu ve toplantıda bu konunun ele alındığını belirten Yerlikaya, "İstanbul'dan sonra ikinci sırada olan Gaziantep'te düzenli olan göçmen sayısı mevcut. Bununla ilgili milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, meslek odalarımızın ve STK'larla birlikte hep birlikte üzerinde durmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresiyle birlikte bu hususta neler yapabiliriz, bunları tespit ettik. Kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle amansız bir mücadele ediyoruz. Göçle mücadeleyi kaynağında başlayan hudutların korunmasında ve içeride düzensiz göçle mücadelede onların geri gönderim merkezlerinde ve oradan da kendi ülkelerine deport süreciyle yani kaynağında başlayıp kaynağında biten bir yaklaşımla etkin bir mücadele içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, kurdele kesiminin ardından Şeker Han’daki esnafı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, daha sonra bölgedeki Almacı Pazarı esnafı ile çay içip, sohbet etti