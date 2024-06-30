BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  GÜNCEL

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü!

Türkiye Cumhuriyeti Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İsmail Haniye ile görüştü. Görüşmede ateşkes, rehine takası ve insan, yardımlar ele alındı.

Abone ol

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.

Ayrıca Kalın, Haniye’nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve  Filistin halkı için başsağlığı diledi ve Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya - Danimarka maçına damga vuran olay! Sahayı terk ettiler
Almanya - Danimarka maçına damga vuran olay! Sahayı terk ettiler
Makam odasında dayak! CHP'li Başkan gözaltına alındı
Makam odasında dayak! CHP'li Başkan gözaltına alındı
Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
Hatay'da üst geçit çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı
Hatay'da üst geçit çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı
Almanya'da skandal! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Almanya'da skandal! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Filistin'den BM'ye Gazze çağrısı! Derhal harekete geçin
Filistin'den BM'ye Gazze çağrısı! Derhal harekete geçin
Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına ilişkin son durumu açıkladı
Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına ilişkin son durumu açıkladı
İtalya'yı yenen İsviçre çeyrek finale kaldı
İtalya'yı yenen İsviçre çeyrek finale kaldı
Depremden sağ kurtuldu, LGS'de birinci oldu
Depremden sağ kurtuldu, LGS'de birinci oldu
Nepal'de heyelan faciası! En az 9 kişi öldü!
Nepal'de heyelan faciası! En az 9 kişi öldü!
İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı