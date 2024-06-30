MİT Başkanı İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü!

Türkiye Cumhuriyeti Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İsmail Haniye ile görüştü. Görüşmede ateşkes, rehine takası ve insan, yardımlar ele alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.

Ayrıca Kalın, Haniye’nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı diledi ve Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.