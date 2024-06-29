İtalya'yı yenen İsviçre çeyrek finale kaldı

İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, son 16 turunda İtalya'yı 2-0'lık skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz’da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın son 16 turu maçında Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ile Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı İtalya karşı karşıya geldi.

İsviçre son şampiyonu eledi

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı müsabakada kazanan 2-0'lık skorla İsviçre oldu.

Bu sonuçla İsviçre adını çeyrek finale yazdırırken, EURO 2020 şampiyonu İtalya turnuvaya veda etti.

Freuler, takımını öne geçirdi

Mücadelenin 37. dakikasında Ruben Vargas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Remo Freuler meşin yuvarlağı ağlara göndererek İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi.

Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

Vargas, skoru belirleyen golü attı

İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, 46. dakikada sol kanattan Michel Aebischer'in pasında ceza sahası içinde Vargas'ın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, Murat Yakın'ın öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

İtalya'yı 31 yıl sonra yenen İsviçre rakibini bekliyor

İtalya'ya karşı bundan önceki son 11 maçından yenilgiyle ayrılan İsviçre, 1993'ten bu yana rakibini ilk kez mağlup etti.

İsviçre'nin çeyrek finaldeki rakibi, İngiltere - Slovakya eşleşmesinin galibi olacak.