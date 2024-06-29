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Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin park halindeki, 1'i polis otosu 3 araca çarptığı trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

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Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Zile Caddesi'nde önüne çıkan elektrikli motosiklete çarpmamak için manevra yapınca park halindeki polis aracı ile  ve otomobillere çarptı.

Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ekip otosunda bulunan polis memurları Burhan Kayhan ve Kadir Yanıçum  ile araçların yanında olan Ömer Çelik yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kazaya karışan otomobil, Ankara Caddesi TOKİ Konutları yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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