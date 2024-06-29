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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

ORC'nin asgari ücret anketinde çarpıcı sonuçlar

ORC'nin asgari ücret anketinde çarpıcı sonuçlar

Asgari ücrete ara zamma hükümet kapıyı kapatırken, asgari ücret hakkında kamuoyu araştırma şirketi ORC, yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette artış olmayacağını belirtti. Işıkhan, göstergelerin olumlu geldiğini, yeni asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında toplanılacağını söyledi.

Milyonlarca çalışanın beklediği ara zam için anket yayımlandı

ORC Araştırma, 10-14 Haziran tarihleri arasında 5 bin 620 kişi ile "asgari ücret" anketi yaptı. Anketin sonuçları şöyle oldu.

"TÜRKİYE'DE UYGULANAN "ASGARİ ÜCRET" TUTARINI YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ?" sorusuna yüzde 8,9'luk kesim "Evet yanıtını verirken, yüzde 77,6 "Hayır" dedi. Yüzde 13,5'lik kesim ise fikrini belirtmedi.

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