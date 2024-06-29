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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP açıklaması: Partiyi yoran yüklerden kurtulmalıyız

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP açıklaması: Partiyi yoran yüklerden kurtulmalıyız

CHP’deki değişim mesajını ilk dile getiren isim olan Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Türkiye’de bir dönüşümü hedeflediğini belirterek "Parti içi rekabette bireysel, kişisel ve partiyi yoran yüklerden kurtulmalıyız” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin "2024 Yurt Dışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayı"na katıldı.

Partisinin; demokrasinin, yenileşmenin, çağdaşlaşmanın en büyük savunucusu ve temsilcisi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "CHP'nin aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu bir parti olması önemli bir gurur kaynağıdır" dedi.

İmamoğlu, "Parti içindeki rekabet, birbiri ile yan yana koşarken çelme takmak değil daha hızlı koşma mücadelesidir. Ayrışma değil bütünleşmenin amacıdır. Partimize yakışmayan tek bir bakışa bile geçit vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Mutlaka CHP'nin özellikle Türkiye'nin dönüşüm yolculuğunda verdiğimiz mücadeledeki ilk görev değişime önce kendimizden başlamak zorunda olduğumuzu hatırlamamız. Eksiklerimizi, hatalarımızı, yüzleşmek ve kendimize bu anlamda tabiri caizse çeki düzen vermek zorundayız. Parti içi rekabetin her koşulda, kardeşçe ve aynı zamanda demokratik bir biçimde sağlamanın şart olduğunu düşünüyorum. Bireysel, kişisel ve özellikle partimizi ve bizleri yoran bütün yüklerden kurtulmakla mecbur olduğumuzun dönemi içindeyiz sevgili yol arkadaşlarım. Rekabet daha iyiye ulaşmanın yoludur."

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