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Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı

Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık 2023'te ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kapsamında, 23-24 Aralık 2023'te ÖSYM tarafından yazılı sınav gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçlarının açıklandığını belirten Tunç, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde hazırlanmalarını sağlayacak yeni sistemin ilk hakim ve savcı yardımcılarını tebrik etti, görevde başarı diledi.

Hakim ve savcı yardımcılarının, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacaklarını, usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında görev yapacaklarını vurgulayan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcı yardımcılarımız, bir yandan daha etkin bir mesleğe hazırlık dönemi geçirirken diğer yandan da hakim ve savcılarımıza yargısal faaliyetlerde yardımcı olacak. Uygulamadaki güncel vakalardan beslenen bir eğitim süreci geçirecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız, adliyelerdeki süreçlere doğrudan katkıda bulunacak."

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