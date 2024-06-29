Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına küfürlü yanıt veren Ulaşım A.Ş. özür diledi

Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin X hesabından küfürlü bir cevap yazıldı. Ulaşım A.Ş., tepkilerin ardından küfürlü mesajı silerken, yeni bir mesaj daha atarak takipçilerinden özür diledi. Başsavcılık, konuya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

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Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

Karar öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımı kısa sürede 8 milyondan fazla erişim, 7 binden fazla da RT aldı.

Mehmet Şimşek'in paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin X hesabından da küfürlü bir cevap geldi.

Küfürlü cevap kısa süre sonra silinirken, Ulaşım A.Ş. yeni bir mesaj daha atarak takipçilerinden özür diledi.

Ulaşım A.Ş'nin özür mesajı şöyle:

"Değerli takipçilerimiz, hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız"

Küfürlü paylaşıma soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımının küfürlü şekilde alıntılanmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.