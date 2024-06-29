Elektrikli araç sahipleri bu bayramda çifte sevinç yaşadı

Ramazan bayramında yaşanan şarj sıkıntısı, bu kez yaşanmadı. Şarj altyapısındaki artış ve sürücülerin randevulu sisteme uyumu, elektrikli araçları bu kez bayramda yolda bırakmadı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 9 günlük Kurban Bayram tatili süresince şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi yüzde 21 artarak rekor kırdı.

Tüketimdeki bu artışa rağmen araç sahiplerinin yolda kalmadığına dikkat çeken ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, bu durumu iki bayram arasında şarj altyapısındaki artışa ve tüketicilerin randevu sistemine uyum göstermesine bağladı.

Araç sahipleri mutluydu

Önceki bayramda 'sorun yaşadım, yolda kaldım' gibi şikayetler duyduklarını belirten Şenses "Bu bayram öyle olmadı. Elektrikli araç sahipleri mutluydu. Bayramda elektrikli araç sahipleri gönül rahatlığıyla seyahat etti. Bir anlamda 'elektrikli araçların bayramı' oldu" dedi. Şenses, Kurban Bayramı öncesi sürücülere özellikle tatil yörelerine yapılacak seyahatlerde rota üzerindeki şarj rezervasyonlarını iyi planlanması yönünde uyarılar yaptıklarını da hatırlattı.

Yüzde 20 paya ulaştık

Bayram döneminde ENYAKIT olarak hem tüketim hem de müşteri sayısında artış yaşadıklarını da anlatan Şenses "Müşteri sayısında yüzde 10 artış yakaladık. Şu an trafikte 105 bin elektrikli araç var. Bizde de 20 bine yakın araç var. Yüzde 19-20 araç payına ulaştık" dedi. Yoğun bayram döneminde ENYAKIT olarak kendilerini de test etme imkanı bulduklarını belirten Şenses "En çok nerelerde talep olduğunu gördük. Şimdi yatırım anlamında yoğunluk olan yerlere yöneleceğiz. O bölgelere yeni yatırım imkanına bakacağız" dedi. Şenses ayrıca müşteri hizmetleri alanında da kendilerini test etme imkanı bulduklarını belirterek "Bu bayram bizim geleceğe bakışımız için önemli bir veri imkanı doğurdu" dedi.

20 bine yakın şarj var

Yeni yatırımlarla geçen yıl Ocak ayında 3 bin 81 olan şarj noktası sayısı da Haziran ayı itibarıyla 19 bin 761'e yükseldi. Türkiye genelindeki şarj noktalarının 7 bin 122 tanesi hızlı (DC), 12 bin 639 tanesi yavaş (AC) nitelikte bulunuyor. Elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj noktası sayısı ise 7 bin 175'e ulaştı. Elektrikli araç pazarında yaşanan gelişmeye paralel olarak Türkiye'de şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının daha da genişlemesi bekleniyor.

Elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan İLK firma

ENYAKIT, akaryakıt sektöründe 35 yıllık tecrübesi bulunan Akcan Holding bünyesinde 2020 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan İLK firma olan ENYAKIT, lisansı bulunan 176 firma arasında da tüm ağı yüksek hızlı DC olan İLK ve TEK firmadır. ENYAKIT, Türkiye’de İLK defa en-ix teknolojisine sahip bir sistemle QR ve RFID kullanmadan ikmal gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin EN iyi uzman satış kadrosu ve EN kaliteli hizmet anlayışı ile yola çıkan EN YAKIT, sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak, “Maliyet Avantajı Sunan, Müşteri Memnuniyeti Odaklı ve Güvenilir” olma hedefi doğrultusunda Türkiye’de ilk defa yeni nesil enerji ikmalcisi ve ödeme aracı olarak adlandırılan cep telefonu uygulamasını hayata geçirmiştir. Ayrıca, kullanıcı dostu uygulamasında elektrikli araç kullanıcılarına yaptıkları alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan İLK firmadır. ENYAKIT’ın vizyonu bulunduğu sektörde gelişen teknolojiyi de kullanarak hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicinin birinci tercihi olmaktır. ENYAKIT’ın misyonu ise müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve bulunduğu sektörlerde liderliği sürdürmek için durmadan çalışmak olarak belirlenmiştir. ENYAKIT, tüm şarj ağını minimum 180 KWh güce sahip cihazlar ile genişletmektedir Türkiye'nin yüzde 80'inin, elektrikli araç ile 300 kilometre menzile kadar seyahat edebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kuran ENYAKIT, bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmeyi hedeflemektedir.