Beşiktaş, Salih Uçan'la sözleşme yeniledi

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda bitecek olan kontratı yenilediklerini duyuran siyah-beyazlı kulüp, Salih Uçan'ın Beşiktaş formasını giymekten gurur duyduğunu ve kulüple yeni bir sözleşme imzalamanın büyük mutluluk olduğunu belirtti.

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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşmede anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratı sezon sonu sona eren 30 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

"Beşiktaş'ta olmaktan her zaman gurur duydum"

Salih Uçan, yeni sözleşmeye imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Beşiktaş'ta olmaktan ve bu formayı giymekten her zaman gurur duydum. Kulübümle yeni bir sözleşme imzalamak da benim için büyük bir mutluluk. Bundan sonra da elimden gelenin en iyisini yaparak, Beşiktaş'ın başarısına katkıda bulunacağım.

Beşiktaş yönetimi de Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

85 maçta 8 golü var



Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda transfer olan Salih, siyah-beyazlı formayla toplam 85 maça çıkıp 8 gol kaydetti.