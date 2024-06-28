BIST 10.780
DOLAR 32,80
EURO 35,15
ALTIN 2.461,88
HABER /  GÜNCEL

LPG ithalatı yıllık bazda yüzde 16 arttı

LPG ithalatı yıllık bazda yüzde 16 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 355 bin 125 ton oldu.

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından paylaşılan nisan ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Libya, Yunanistan ve İtalya oldu.

LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 355 bin 125 ton oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 119 artarak 41 bin 291 tona yükseldi.

İhracat, Almanya, Ukrayna,Romanya, İsviçre, Lübnan, Bulgaristan, Birleik Arap Emirlikleri, KKTC, Lübnan, Singapur ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 25,3 artarak 74 bin 553 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin nisanda LPG satışı, yaklaşık 348 bin 128 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 85,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 11,9 ile tüplü LPG ve yüzde 2,2 ile dökme LPG izledi.

LPG
ÖNCEKİ HABERLER
Özhaseki, 'Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri'ni açıkladı
Özhaseki, 'Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri'ni açıkladı
İnşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında 500 tam puan aldı
İnşaat ustası babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında 500 tam puan aldı
Rekabet Kurumu’ndan Canon'a 38,3 milyon TL ceza
Rekabet Kurumu’ndan Canon'a 38,3 milyon TL ceza
Antik Mısır'daki katipler de meslek hastalıkları yaşamış
Antik Mısır'daki katipler de meslek hastalıkları yaşamış
Türkiye 'gri liste'den çıktı! Peki bundan sonra ne olacak? 10 soru 10 cevap
Türkiye 'gri liste'den çıktı! Peki bundan sonra ne olacak? 10 soru 10 cevap
Şekerbank'ın satış süreci başladı İlbak Holding talip oldu
Şekerbank'ın satış süreci başladı İlbak Holding talip oldu
Irak'ta Pençe-kilit bölgesinde PKK'ya darbe
Irak'ta Pençe-kilit bölgesinde PKK'ya darbe
Türk hayırsever yaptığı bağışla Gazze'de 150 ailenin yüreklerini ısıttı
Türk hayırsever yaptığı bağışla Gazze'de 150 ailenin yüreklerini ısıttı
MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e: Kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak
MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e: Kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak
İYİ Parti’de bir istifa daha! Partinin kurucularından olan isim duyurdu
İYİ Parti’de bir istifa daha! Partinin kurucularından olan isim duyurdu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti
Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'ı transfer etti
Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'ı transfer etti