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Van Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

20 Haziran'da serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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Arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanalp'ı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gölde ve kıyılarda çalışma yürüttü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibinin su altı robotu (ROV) ile Van Gölü açıklarında 22 metre derinlikte tespit edilen gencin cansız bedeni, ekiplerce sudan çıkarılarak kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hanalp'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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