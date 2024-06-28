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LGS tercih süreci başladı

LGS tercih süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, bugünden itibaren 17 Temmuz'a kadar alınacak.

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LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebiliyor.

Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

Tercih robotu kullanıma açıldı

Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2023'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

Öte yandan, bu yılki LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, üst yüzdelik dilimlerdeki yığılma 2023 LGS'ye göre daha düşük gerçekleşti.

Buna göre LGS kapsamındaki merkezi sınavın geçen yıla göre göre yüzdelik dağılım karşılaştırmasında; 460-470 puan alan öğrenci oranı geçen yıl yüzde 1,84 iken bu yıl 1,17; 470-480 puan alan öğrenci oranı yüzde 1,48 iken bu yıl yüzde 0,90; 480-490 puan alan öğrenci oranı yüzde 1,15 iken bu yıl yüzde 0,61; 490-500 puan alan öğrenci oranı ise yüzde 0,33 iken bu yıl yüzde 0,19 oldu.

LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

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