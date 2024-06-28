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İzmir’de suya 1 Temmuz'dan itibaren zam!

İzmir’de suya 1 Temmuz'dan itibaren zam!

İzmir’de İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında su ve atık su bedellerine %45 zam yapıldı ve bu zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç’ın liderliğinde bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde 0.5 metreküp ve üzerindeki su ve atık su ücretlerine %45 zam yapılması kararı oybirliğiyle alındı.

Ayrıca, Nisan ayında 0.4 metreküplük su ve atık su ücretlerine %25 indirim yapılması teklifi de Meclis’ten oybirliğiyle geçmişti.

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