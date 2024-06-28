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Mansur Yavaş'ın 15 yıllık danışmanı görevinden istifa etti

Mansur Yavaş'ın 15 yıllık danışmanı görevinden istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanı Volkan Gültekin, bugün yayınladığı veda mesajıyla görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bugün sürpriz bir ayrılık yaşandı...

Mansur Yavaş’ın yaklaşık 15 yıldır danışmanlığını yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin görevinden istifa etti.

Volkan Gültekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ise görevini bıraktığını şu sözlerle duyurdu;

"Öğretmenin ağabeyim..."

"Veda zamanı... Öğretmenim, ağabeyim ve Başkanım Sayın Mansur Yavaş'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Ömür boyu gönül bağımız sürecektir. Hakkınızı helal ediniz. Saygılarımla."
İmamoğlu'na gönderme

Diğer taraftan yaşanan istifa sürecinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A Milli Futbol Takımı'nın maçını izlemek için Almanya'ya özel uçakla gittiğinde; Ankara Büyükşehir'in kontrolündeki bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım etkili oldu.

İşte o paylaşım;

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