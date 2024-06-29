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İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 12 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında 18'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

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İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 2'si çocuk 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise hareketli lastik botlardaki 18'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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