Avusturya - Türkiye maçının hakemi açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig Stadyumu'nda oynayacağı EURO 2024 Son 16 Turu maçını, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu maçının hakemi belli oldu.

Leipzig Stadyumu'da 2 Temmuz Salı günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek.

EURO 2024'te 2 maçta görev aldı

44 yaşındaki hakem, Euro 2024'te Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere maçlarını yönetti. Hollanda, rakibini 2-1'le geçerken Danimarka-İngiltere maçı 1-1 tamamlandı.

Dias'ın yönettiği 6 maçı da kaybettik

A Milli Takımımız, turnuvanın iddialı takımlarından Avusturya karşısında çok kritik bir sınav verecek.

Bu mücadele öncesi geri sayım başlarken karşılaşmayı yönetecek Artur Soares Dias'la ilgili bizi üzecek ilginç bir istatistik de var.

Dias'ın daha önce görev aldığı 6 karşılaşmayı da Türk takımları kaybetti.

Portekizli hakemin yönettiği maçlarda A Milli Takımımızın ve temsilcilerimizin aldığı sonuçlar:

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21