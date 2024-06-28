Ekrem İmamoğlu’ndan 'çarpık yapılaşma' açıklaması

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği "Ortak Akıl Zirvesi"nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt ve İstanbul'u planlama kararlılığını vurguladı. İmamoğlu, İstanbul'un 2050 vizyonuna yönelik acele edilmesi gerektiğini belirterek, çarpık yapılaşmayı eleştirdi ve "Bir binada 650 daire olur mu?" dedi.

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Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen “Ortak Akıl Zirvesi”, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanları ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Acele etmeliyiz"

Zirvede konuşan İmamoğlu "Ülkemizi, şehrimizi bu anlamda iyi bir zaman dilimine taşıyamayız. Bizim bakışımız biraz böyle yani biraz bütünlükçü bakıyoruz. Bugün burada açık söyleyeyim. İstanbul'un 2050 vizyonuna çalışan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak bulunuyorum. 2050 vizyonunu ortaya koyduğumuzda bize hani çok mesafeli bir zaman dilimi gibi gelse de aslında bugünden baktığınızda 26 yıl halbuki ben 35 yıl önce bu bölgeye gelmiş bir insanım bana dün gibi geliyor. İşte hem üniversitem hem bir iş yaşamım hem evim vesaire üst üste koyduğunuzda ben 35 yıldır bu bölgenin şahidiyim sanki dün gibi, biz şimdi 26 yıl sonrasını İstanbul'unu hayal ediyoruz ve onu inşa etme gayreti içerisindeyiz. O da yarın gibi duruyor önümde. O bakımdan acele etmeliyiz ve bu şehrin, bu ülkenin önüne yanlışları değil, doğruları sıralamanın güçlü bir gayretini ortaya koymalıyız." dedi.

"Esenyurt'u planlayacağız, İstanbul'u planlayacağız ve bu konuda kararlıyız"

"Mesele çözümü akıldan uzak olmamak, bilimden uzak olmamak, birlikte düşünebilmek, doğruya birlikte karar verebilmek" diyen İmamoğlu "O bakımdan bu masanın özeti birlikte başarabilme masası, birlikte konuşabilme masası. Çünkü meselemiz birlikte çözmemiz gereken bir mesele. 90 milyona yakın insanımızın büyük bir kısmı genç insanlar. O bakımdan biz sizinle planlama için buradayız. Esenyurt'u planlayacağız, İstanbul'u planlayacağız ve bu konuda kararlıyız. Doğruyu bulmak adına milletin lehine, milletin çıkarına ve bunu yapacağız göreceksiniz. Bu ülkeyi, bu şehri, bu güzel Esenyurt'u ayağa kaldırmak için mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bir binada 650 daire olur mu?"

İmamoğlu, Esenyurt'taki çarpık yapılaşmaya ilişkin "Sanayi meselesi yani sanayide toplu taşıma. Tabii ki olmalı. Ne böyle bir sanayi hayal edildi burada? Ne böyle bir konutlaşma yani ya 60 kat bina olur mu? Bir binada 650 daire olur mu? Bu büyük bir ihanettir bağıra bağıra söyledik bunu. 13 dönüm yerde 8 bin 600 konut olur mu? Yaşatamazsınız o insanları şimdi 40 bin konut mağduru. Kimi suçlayalım? Alanı mı? Yapanı mı? Satanı mı? Yaptıranı seçmeyin bir daha, siz biliyorsunuz yaptıranı seçmeyeceksiniz. Yani gökyüzünü ben satarım ona göre de yerim harcarım diyeni seçtirmeyeceksiniz. Bunlar kötü şeyler. Bu kadar net. Onun için dilimin kemiği yok. Bu cennet vatan bize emanet ya. Onun için mangalda kül bırakmak bırakmama meselesi değil. Bu milletin geleceğini tasarlama meselesi. Ben çocuklarımın yüzüne bakamam kardeşim. Bana geliyor beş yaşında, altı yaşında, yedi yaşında çocuklar siyaset yorumu yapıyor bu ülkede. Ben onun için bunları kuruyorum, söylüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.