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Papa Franciscus'tan Türkiye açıklaması: Tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim...

Papa Franciscus'tan Türkiye açıklaması: Tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim...

Papa Franciscus, gelecek sene Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti. Reuters'ın haberine göre, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin heyetiyle görüşen Papa, 2025 yılında Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıl dönümü için Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını ifade etti. Papa Franciscus, bu ziyareti "tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim bir gezi" olarak nitelendirdi.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gelecek sene Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Papa Franciscus, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin heyetini kabul etti. Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıl dönümü için 2025’te Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını heyete ileten Papa, “Bu, tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim bir gezi” dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da geçen ay yaptığı bir açıklamada Papa Franciscus’un önce İstanbul’u, daha sonra İznik’i ziyaret etmeyi planladığını ifade etmişti.

Bu yıl eylülde Asya ve Okyanusya ülkelerini ziyaret edeceği açıklanan Papa’nın daha sonra Belçika’nın başkenti Brüksel’e ve Lüksemburg’a 4 günlük bir tur gerçekleştirmesi bekleniyor.

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